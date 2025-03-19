Бороться со школьным буллингом будут в Хабаровске

«Пользуясь случаем, мы введем в структуру отдел из пяти специалистов, который будет заниматься профилактикой буллинга и других сложных ситуаций, где требуется в том числе медиация или работа кризисных психологов. Надеемся, что школы станут активно с ним взаимодействовать, а сотрудники — выезжать и помогать на месте», — сообщила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.