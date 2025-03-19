Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бороться со школьным буллингом будут в Хабаровске

В краевой столице создается муниципальный психолого-медико-педагогический центр. В его составе сформируют отдел по работе с буллингом.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты будут проводить консультации, коррекционные занятия, а также оказывать медицинскую и социальную помощь детям, с трудом осваивающим общеобразовательные программы и подвергающимся буллингу.

«Пользуясь случаем, мы введем в структуру отдел из пяти специалистов, который будет заниматься профилактикой буллинга и других сложных ситуаций, где требуется в том числе медиация или работа кризисных психологов. Надеемся, что школы станут активно с ним взаимодействовать, а сотрудники — выезжать и помогать на месте», — сообщила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Постановление о создании организации администрация города уже выдала, сейчас началась проработка ее структуры. Планируется, что центр откроется в начале лета.