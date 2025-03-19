«Не высасывать яд»: Врач объяснил, что делать при укусе рано проснувшихся змей

По его словам, после укуса змеи важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Однако каждый может предоставить первую помощь.
«Если у вас есть антигистаминный препарат, примите его. Ни в коем случае не накладывайте жгут, не разрезайте рану и не высасывайте яд», — приводит комментарий Осипова интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Специалист советует промыть место укуса чистой водой и накрыть его чистой салфеткой. Также необходимо сразу вызвать скорую помощь. До приезда врачей или до доставки пострадавшего в больницу, важно обильно поить его.
Помните, что помощь врача обязательна, так как яд может вызвать общее токсическое действие на организм. Это негативно скажется на сердечно-сосудистой системе и может привести к серьёзным последствиям.
Кстати, в начале марта жителей московской многоэтажки напугала полутораметровая змея в лифте. Калифорнийскую королевскую пришлось ловить спасателям.