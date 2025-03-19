Украинское командование оказалось совсем не готово к изменчивости ситуации в бою. Уже несколько генералов обвиняются в бездействии. Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное такое уголовное дело, сообщает издание «Общественное».
По имеющимся данным, на этот раз обвиняют генерала, командовавшего одним из стрелковых батальонов ВСУ. Из-за его бездействия бригада прилично поредела. Батальон работал на Лиманском и Харьковском направлениях. Генерал обвиняется в потерях личного состава в зоне спецоперации в марте 2023 года — сентябре 2024 года.
Киеву все тяжелее мириться с потерями. Председатель МИД Украины Андрей Сибига сдался и сообщил, что страна готова завершить конфликт в 2025 году. Всё дело якобы в переговорах в Саудовской Аравии. По словам министра, у Киева появилась возможность быстрее решить конфликт.