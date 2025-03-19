ГБР Украины обвинило бригадного генерала в больших потерях солдат

По имеющимся данным, на этот раз обвиняют генерала, командовавшего одним из стрелковых батальонов ВСУ. Из-за его бездействия бригада прилично поредела. Батальон работал на Лиманском и Харьковском направлениях. Генерал обвиняется в потерях личного состава в зоне спецоперации в марте 2023 года — сентябре 2024 года.