Маск обратил внимание на сообщение пользователя в социальной сети X, который спросил, может ли кто-нибудь загрузить рассекреченные документы об убийстве бывшего президента в чат-бот ChatGPT и узнать, причастно ли ЦРУ к убийству Кеннеди. Маск ответил на пост двумя эмодзи: смеющимся и 100%.