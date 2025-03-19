Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск поддержал идею добавить документы об убийстве Кеннеди в ChatGPT

Документы об убийстве Кеннеди могут появиться в ChatGPT.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель департамента эффективности США Илон Маск поддержал идею загрузить рассекреченные документы об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди в чат-бот ChatGPT и попросить искусственный интеллект ответить, было ли убийство бывшего лидера США делом рук Центрального разведывательного управления.

Маск обратил внимание на сообщение пользователя в социальной сети X, который спросил, может ли кто-нибудь загрузить рассекреченные документы об убийстве бывшего президента в чат-бот ChatGPT и узнать, причастно ли ЦРУ к убийству Кеннеди. Маск ответил на пост двумя эмодзи: смеющимся и 100%.

Накануне Национальное управление архивов и документации США обнародовало рассекреченные документы, связанные с делом об убийстве 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.