Какие коммунальные услуги можно не оплачивать

Летом 2024 года Конституционный суд РФ вынес разъяснение. Согласно постановлению, дополнительные услуги могут включаться в платежные документы только с явного согласия жильцов. Осянин уточнил, что к обязательным коммунальным услугам относятся электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора и содержание общего имущества дома. В то же время такие услуги, как консьерж, кабельное телевидение или установка систем контроля доступа, являются дополнительными. Их оплата возможна только на добровольной основе и после одобрения на общем собрании собственников.