Какие коммунальные услуги можно не оплачивать

Радиоточка, консьерж и кабельное ТВ необязательные для оплаты коммунальные услуги.
Не все услуги, перечисленные в платежных документах за ЖКХ, подлежат обязательной оплате. Управляющие компании нередко включают в квитанции дополнительные позиции, такие как услуги консьержа, страховка, радиоточка, общедомовая антенна, кабельное телевидение и системы контроля доступа, не согласовав их с жильцами. Об этом сообщает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.
«Значительная часть жильцов, в частности, старшее поколение и люди с особыми потребностями ошибочно принимают все перечисленные в квитанции услуги за обязательные коммунальные платежи. При этом механизм отказа от неиспользуемых услуг иногда протекает через расторжение договора. Это долго и хлопотно, поэтому не все хотят связываться», — заявил Осянин в разговоре с агентством «Прайм».
Летом 2024 года Конституционный суд РФ вынес разъяснение. Согласно постановлению, дополнительные услуги могут включаться в платежные документы только с явного согласия жильцов. Осянин уточнил, что к обязательным коммунальным услугам относятся электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора и содержание общего имущества дома. В то же время такие услуги, как консьерж, кабельное телевидение или установка систем контроля доступа, являются дополнительными. Их оплата возможна только на добровольной основе и после одобрения на общем собрании собственников.