Омский «Авангард» уступил «Динамо» в овертайме и потерял шансы на топ-3 Востока

После этого поражения «Авангард» лишился шансов на третье место в Восточной конференции. За два матча до конца регулярного сезона у команды 83 очка, а ближайший конкурент — «Металлург» — набрал 88. Теперь максимум, на который могут рассчитывать подопечные Ги Буше, — четвёртая строчка, за которую им предстоит побороться с «Автомобилистом» (85 очков). Следующий матч омский клуб проведёт 20 марта в Подольске против «Витязя».