Омский «Авангард» уступил «Динамо» в овертайме и потерял шансы на топ-3 Востока

Ход встречи развивался напряжённо: за минуту до конца основного времени «ястребы» сравняли счёт, отыгравшись с 1:3 благодаря шайбам Ивана Игумнова и Константина Окулова. До этого отличился Семён Чистяков. В овертайме омская команда владела инициативой, но нарушение правил привело к удалению Чистякова, и уже через несколько секунд Максим Комтуа отправил шайбу в ворота, принеся победу «Динамо».
После этого поражения «Авангард» лишился шансов на третье место в Восточной конференции. За два матча до конца регулярного сезона у команды 83 очка, а ближайший конкурент — «Металлург» — набрал 88. Теперь максимум, на который могут рассчитывать подопечные Ги Буше, — четвёртая строчка, за которую им предстоит побороться с «Автомобилистом» (85 очков). Следующий матч омский клуб проведёт 20 марта в Подольске против «Витязя».