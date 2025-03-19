Прокуратура проверит происхождение источника едкого дыма в Хабаровске

Ранее сотрудники этого органа по надзору в области охраны природы провели проверку жалоб постоянно живущих в СНТ «Механик» в окрестностях Берёзовки хабаровчан на удушающий дым от предприятия по сжиганию медицинских и других опасных отходов. Тогда были выявлены нарушения экологического законодательства. В итоге в отношении юрлица и руководителей предприятия, занимавшегося утилизацией опасных отходов, были возбуждены административные дела, прокурор внёс представление. Его исполнение находится на контроле.