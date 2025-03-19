Прокуратура проверит происхождение источника едкого дыма в Хабаровске

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура приступила к комплексной проверке информации о едком химическом запахе в жилмассиве на улице Кирпичной. Поводом послужила публикация нашего информационного агентства о жалобах местных жителей на соседство с дымящим заводом по производству строительных материалов. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», предприятие работает в этом месте уже несколько лет и уже становилось источником недовольства граждан и проверялось контролирующими органами.
Природоохранная прокуратура примет меры к установлению источника загрязнения атмосферного воздуха, даст оценку исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также полноте реализации полномочий органами государственного контроля (надзора), говорится в сообщении. По всем нарушениям законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сотрудники этого органа по надзору в области охраны природы провели проверку жалоб постоянно живущих в СНТ «Механик» в окрестностях Берёзовки хабаровчан на удушающий дым от предприятия по сжиганию медицинских и других опасных отходов. Тогда были выявлены нарушения экологического законодательства. В итоге в отношении юрлица и руководителей предприятия, занимавшегося утилизацией опасных отходов, были возбуждены административные дела, прокурор внёс представление. Его исполнение находится на контроле.