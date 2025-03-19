В российском регионе жителей будут наказывать за самовыгул собак на несколько десятков тысяч рублей

Величина штрафа будет изменяться в зависимости от размера домашнего животного. Владельцам, которые не исполняют свои обязанности, также предстоит столкнуться с наказанием в форме общественных работ. Кроме того, Цыденов подчеркнул важность чипирования для установления ответственности владельцев в случаях нападения собак. Отмечается, что текущий штраф за самовыгул составляет от трех до пяти тысяч рублей.