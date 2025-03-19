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В Луизиане впервые с 2010 года провели смертную казнь с применением азота

К казни был приговорён заключённый Джесси Хоффман-младший.
Источник: Аргументы и факты

В американском штате Луизиана впервые за 15 лет состоялась смертная казнь с использованием азота, информирует американское издание The New York Times.

К казни был приговорён заключённый Джесси Хоффман-младший. Ранее суд установил предварительный запрет на данный приговор, но апелляционный суд в Луизиане снял его после соответствующего обращения генпрокурора.

«Во вторник штат так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ», — говорится в материале.

По данным журналистов, в Луизиане к смертной казни приговорены около 60 заключённых.

Джесси Хоффман-младший был приговорён к смертной казни в 1998 году за убийство женщины. Преступление было совершено в 1996 году.

Ранее сообщалось, что Хоффман-младший обратился в суд с просьбой изменить метод приведения приговора в исполнение на более гуманный. В частности, речь шла о расстреле.

Также стало известно, что в Соединённых Штатах впервые за 15 лет казнили заключённого путём расстрела. 67-летний Брэд Сигмон сам выбрал казнь данным способом.