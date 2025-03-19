Мошенники стали использовать фишинговые сайты игровых платформ для обмана детей

Также распространенной схемой является предложение «бесплатной» подписки или игровой валюты в обмен на выполнение определенных действий — мошенники просят ребенка войти в приложение банка через родительский телефон. Помимо непосредственных фишинговых атак, мошенники также вступают в контакт с детьми через игровые чаты, заманивают их в мессенджеры, где отсутствуют системы защиты, и там продолжают собирать информацию.