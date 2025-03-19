ЦРУ в 1968 году пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

«Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ», — сказано в письме в ответ на запрос ЦРУ.