ЦРУ в 1968 году пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии в 1968 году пытались не допустить рассекречивания одного из документов о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди, следует из материалов, опубликованных на сайте Национального архива Соединённых Штатов.
«Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ», — сказано в письме в ответ на запрос ЦРУ.
В документе, о котором идёт речь, говорилось о телефонном звонке в посольство США в Канберре. Мужчина, который обратился в миссию, заявил, что он работает шофером в дипломатическом представительстве СССР в Польше.
В разговоре он стал утверждать, что Советский Союз якобы финансировал покушение на Кеннеди. По его словам, за убийство президента страны соцлагеря будто бы установили награду в $100 тысяч.
При этом сочли мужчину «психически неуравновешенным». Личность звонящего установить не удалось.
Напомним, ранее Национальный архив США начал публикацию рассекреченных документов о расследовании убийства Джона Кеннеди. Также были представлены документы об убийстве его брата, государственного деятеля Роберта Кеннеди, и борца за права чернокожих в Соединённых Штатах Мартина Лютера Кинга.