Около 30 пострадавших от паводка на севере Омской области купили новое жилье

Жители Усть-Ишимкого района, утратившие жилье в результате мощного прошлогоднего паводка, получили жилищные сертификаты и активно их используют. Как сообщили в региональном минстрое, на данный момент реализовано уже 27 сертификатов, на них люди приобрели квартиры и дома.
Как уточнили в минстрое, жилье по ним можно купить только в переделах Омской области. Еще 80 человек пока не определились с выбором. В целом пострадавшим от паводка жителям было выдано 188 сертификатов на сумму 481 млн.
Режим ЧС был введен на территории Усть-Ишимского района в прошлом году, там были затоплены сотни домов и более тысячи земельных участков. Одной из самых пострадавших территорий стала деревня Ашеваны, сейчас там возводят защитную дамбу.