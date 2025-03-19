Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 30 пострадавших от паводка на севере Омской области купили новое жилье

Жители Усть-Ишимского района приобретают квартиры и дома.
Источник: Комсомольская правда

Жители Усть-Ишимкого района, утратившие жилье в результате мощного прошлогоднего паводка, получили жилищные сертификаты и активно их используют. Как сообщили в региональном минстрое, на данный момент реализовано уже 27 сертификатов, на них люди приобрели квартиры и дома.

Как уточнили в минстрое, жилье по ним можно купить только в переделах Омской области. Еще 80 человек пока не определились с выбором. В целом пострадавшим от паводка жителям было выдано 188 сертификатов на сумму 481 млн.

Режим ЧС был введен на территории Усть-Ишимского района в прошлом году, там были затоплены сотни домов и более тысячи земельных участков. Одной из самых пострадавших территорий стала деревня Ашеваны, сейчас там возводят защитную дамбу.