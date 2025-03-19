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Премьер Мелони: действия ЕС привели к «опустыниванию» государств

В Италии сделали заявление о политике ЕС в отношении европейских стран.

Источник: Комсомольская правда

Партии правоцентристской коалиции в Италии объединили свои политические позиции по двенадцати пунктам в преддверии следующего заседания Европейского совета. Премьер-министр Джорджа Мелони подробно изложила их в верхней палате парламента Италии 18 марта.

В своем выступлении Мелони уделила особое внимание вопросам конкурентоспособности Евросоюза. Мелони заявила, что промышленная и технологическая политика ЕС привела к «опустыниванию» стран-участниц.

Она также акцентировала внимание на важности сохранения союза между ЕС и США, несмотря на экономические разногласия. Она заявила, что введение ответных тарифов на новую таможенную политику США неприемлемо, и призвала к принятию решений, основанных на здравом смысле, а не на импульсивных реакциях.

Ранее Мелони заявила, что разногласия на Западе делают его противников лишь сильнее.