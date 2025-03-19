Премьер Мелони: действия ЕС привели к «опустыниванию» государств

Она также акцентировала внимание на важности сохранения союза между ЕС и США, несмотря на экономические разногласия. Она заявила, что введение ответных тарифов на новую таможенную политику США неприемлемо, и призвала к принятию решений, основанных на здравом смысле, а не на импульсивных реакциях.