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Уиткофф: делегацию США на переговорах в Джидде возглавят Уолтц и Рубио

Новый раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится 23 марта.

Источник: Аргументы и факты

Делегацию Соединённых Штатов на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии возглавят советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и глава Госдепа США Марко Рубио.

Об этом заявил специальный посланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф.

«В Саудовскую Аравию направится команда во главе с нашим советником по нацбезопасности и госсекретарём», — сказал он.

Заявление прозвучало в интервью Fox News.

Новый раунд переговоров РФ и США по урегулированию на Украине состоится 23 марта. По словам Уиткоффа, встреча должна состояться в Джидде в Саудовской Аравии.

Комментируя телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, Уиткофф заявил, что два великих лидера объединились ради блага всех людей.