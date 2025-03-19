Уиткофф: делегацию США на переговорах в Джидде возглавят Уолтц и Рубио

Делегацию Соединённых Штатов на предстоящих переговорах по Украине в Саудовской Аравии возглавят советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и глава Госдепа США Марко Рубио.
Об этом заявил специальный посланник президента Соединённых Штатов Стивен Уиткофф.
«В Саудовскую Аравию направится команда во главе с нашим советником по нацбезопасности и госсекретарём», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью Fox News.
Новый раунд переговоров РФ и США по урегулированию на Украине состоится 23 марта. По словам Уиткоффа, встреча должна состояться в Джидде в Саудовской Аравии.
Комментируя телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, Уиткофф заявил, что два великих лидера объединились ради блага всех людей.