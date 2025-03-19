В Волгоградской области введены ограничения в 87 школах из-за ОРВИ

В 87 образовательных учреждениях региона введены меры по разобщению учащихся, они включают в себя переход на дистанционное обучение как в отдельных классах, так и в целых школах. Разобщение вводится, когда более 20% детей в классе отсутствуют из-за ОРВИ. Аналогичные меры применяются в детских садах, средних специальных и высших учебных заведениях.