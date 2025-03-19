Прогноз погоды на 19 марта: в южных регионах Казахстана до +28°C

По данным синоптиков, 19 марта на территории Казахстана ожидается преимущественно тёплая погода. В южных регионах страны температура днём достигнет +28°C, а в западных и северных областях прогнозируют туман.
В Астане переменная облачность, осадки не ожидаются, ветер 9−14 м/с. Температура ночью +1…+3°C, днём +8…+10°C. В Алматы также без осадков, температура ночью +5…+7°C, днём потеплеет до +20…+22°C. В Шымкенте ясно, без осадков, температура ночью +6…+8°C, днём +25…+27°C.
На западе страны погода остаётся переменчивой. В Актау +15…+17°C днём, ночью +5…+7°C. В Атырау ожидаются дожди, температура днём +15…+17°C, ночью +6…+8°C. В Уральске пасмурно, но без осадков, днём +6…+8°C, ночью около 0.
В Кызылорде и Туркестане — самая жаркая погода: в дневные часы воздух прогреется до +26…+28°C. В Таразе +23…+25°C, в Талдыкоргане +19…+21°C.
В центральных и северных регионах страны температура будет умеренной. В Караганде днём +6…+9°C, ночью около 0. В Костанае +11…+13°C днём, ночью +2…+4°C. В Петропавловске и Кокшетау днём около +10°C, местами порывы ветра до 20 м/с.
На востоке Казахстана также без осадков. В Семее температура днём +9…+11°C, ночью −1…-3°C. В Усть-Каменогорске ночью −2…-4°C, днём +9…+11°C.