Прогноз погоды на 19 марта: в южных регионах Казахстана до +28°C

В центральных и северных регионах страны температура будет умеренной. В Караганде днём +6…+9°C, ночью около 0. В Костанае +11…+13°C днём, ночью +2…+4°C. В Петропавловске и Кокшетау днём около +10°C, местами порывы ветра до 20 м/с.