Лукашенко поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

«Ваши вокальное мастерство, невероятная энергетика и искренняя манера исполнения снискали любовь и признание миллионов поклонников. В Беларуси Ваше творчество, органично сочетающее фольклорные традиции и новаторство, вызывает неизменное восхищение у публики», — говорится в поздравлении.