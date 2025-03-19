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Лукашенко поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Ваши вокальное мастерство, невероятная энергетика и искренняя манера исполнения снискали любовь и признание миллионов поклонников. В Беларуси Ваше творчество, органично сочетающее фольклорные традиции и новаторство, вызывает неизменное восхищение у публики», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что Надежда Бабкина и в дальнейшем будет радовать зрителей яркими проектами, способствовать укреплению культурных связей братских народов Беларуси и России. Президент пожелал артистке благополучия, доброго здоровья, бодрости и оптимизма.