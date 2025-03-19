Началась прокладка тепловой сети для Бирюлевской линии метро

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что ПАО «МОЭК» активно участвует в развитии транспортной инфраструктуры города, в том числе в рамках расширения столичного метрополитена. В случае необходимости при строительстве новых линий компания применяет тоннелепроходческие комплексы. В частности, в 2024 году была проложена теплосеть протяженностью 93 метра под улицей Профсоюзной в технической зоне станции метро «Академическая» Калужско-Рижской линии на глубине 16 метров. Это было необходимо для переключения нагрузки с ранее действующей тепловой сети и ее выноса из зоны строительства участка новой Троицкой линии.