Началась прокладка тепловой сети для Бирюлевской линии метро

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к переносу тепловой сети в районе будущей станции метро «ЗИЛ» для строительства новой Бирюлевской линии метрополитена. Всего для строительства новой ветки работы по выносу теплосетей проведут на девяти площадках.
На четырех участках работы выполняют с использованием редкой для столичной системы теплоснабжения технологии тоннельной прокладки теплосети.
«Использование тоннельной технологии прокладки теплосети позволяет снизить неудобства для жителей города. Таким образом, сокращаются сроки работ и минимизируется перекладка сторонних коммуникаций: сетей водоснабжения и водоотведения, канализации, газоснабжения, связи и других. Благодаря этой технологии снижаются и затраты на благоустройство», — рассказал управляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук.
Строительно-монтажные работы по прокладке теплосети в районе будущей станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метрополитена проводят с помощью тоннелепроходческого комплекса на глубинах от 12 до 22 метров. Общая протяженность четырех участков — свыше 1,3 тысячи метров (совокупная длина двух параллельных ниток). Коммуникационные тоннели пройдут под линиями железной дороги и Московского центрального кольца, улицами Лисицкого и Братьев Рябушинских, а также проспектом Лихачева.
Остальные объекты инженерной инфраструктуры для Бирюлевской линии сейчас проектируют, к строительству планируют приступить весной 2025 года. Всего специалисты проложат свыше 8,5 километра тепловой сети диаметром от 100 до 1,4 тысячи миллиметров.
В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что ПАО «МОЭК» активно участвует в развитии транспортной инфраструктуры города, в том числе в рамках расширения столичного метрополитена. В случае необходимости при строительстве новых линий компания применяет тоннелепроходческие комплексы. В частности, в 2024 году была проложена теплосеть протяженностью 93 метра под улицей Профсоюзной в технической зоне станции метро «Академическая» Калужско-Рижской линии на глубине 16 метров. Это было необходимо для переключения нагрузки с ранее действующей тепловой сети и ее выноса из зоны строительства участка новой Троицкой линии.
Бирюлевская линия — радиальная ветка Московского метрополитена, которая будет обслуживать районы юга столицы. Ее длина составит более 22 километров. На ней построят 10 станций. Линия пройдет от территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлево.