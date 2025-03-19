Московские школьники начали писать тренировочные работы перед ЕГЭ

«Три года назад в школах столицы стартовала программа по подготовке к ЕГЭ, которая завоевала доверие учеников, родителей и педагогов. В первом полугодии одиннадцатиклассники осваивают программу по основным предметам, а во втором — переходят к практикумам, которые занимают не менее 40 процентов учебного времени. Тренировочные работы в формате ЕГЭ проводятся по тем предметам, которые ученики выбирают для сдачи. В течение года столичные школьники могут написать их дважды, сейчас ребята финально проверят свои знания перед экзаменами», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.