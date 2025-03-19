Московские школьники начали писать тренировочные работы перед ЕГЭ

Столичные школьники начали повторно писать тренировочные работы в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ). Его в этом году сдадут более 71 тысячи одиннадцатиклассников.
«Три года назад в школах столицы стартовала программа по подготовке к ЕГЭ, которая завоевала доверие учеников, родителей и педагогов. В первом полугодии одиннадцатиклассники осваивают программу по основным предметам, а во втором — переходят к практикумам, которые занимают не менее 40 процентов учебного времени. Тренировочные работы в формате ЕГЭ проводятся по тем предметам, которые ученики выбирают для сдачи. В течение года столичные школьники могут написать их дважды, сейчас ребята финально проверят свои знания перед экзаменами», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.
Одиннадцатиклассники будут писать тренировочные работы по 11 дисциплинам. Они проверят свои знания как по обязательным предметам — русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), так и по дисциплинам на выбор — физике, английскому языку, биологии, истории, химии, литературе, географии, информатике и обществознанию. Тренировочные испытания завершатся 19 апреля. Расписание составили с учетом выбранных выпускниками дисциплин.
Тренировочные работы в формате ЕГЭ проводят в школах Москвы с 2022 года. Их организует столичный Департамент образования и науки. Кроме того, для выпускников, претендующих на высокие экзаменационные баллы по математике профильного уровня, физике, биологии, литературе и обществознанию, Центр педагогического мастерства предлагает онлайн-курсы. Их ведут лучшие педагоги, которые подготовили победителей всероссийских и международных олимпиад.
В ходе подготовки к ЕГЭ столичные школьники также используют возможности платформы «Московская электронная школа». Сервис «Экзамены» в электронном дневнике содержит материалы для самостоятельных занятий: видеоразборы заданий, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения. Кроме того, здесь можно найти рекомендации по заполнению бланков, советы по управлению своим временем, эмоциями и психологической поддержке. Также на стартовой странице библиотеки «МЭШ» в подборке «Подготовка к ЕГЭ-2025» школьникам доступны видеоразборы для подготовки к единой городской контрольной работе. Ученики могут не тратить время на поиск материалов в разных источниках и эффективнее готовиться к экзаменам.
Ранее стали известны самые популярные предметы по выбору на едином государственном экзамене. Математику профильного уровня планируют сдавать свыше 38 тысяч ребят, обществознание — более 25 тысяч. ЕГЭ по информатике выбрали 18 тысяч выпускников, по английскому языку — 15 тысяч. Впервые за несколько лет в пятерку самых популярных предметов вошла физика — на экзамен зарегистрировались более 10 тысяч школьников.
Досрочный период сдачи экзаменов пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной — с 23 мая по 4 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября. Увидеть полное расписание и узнать подробности можно на сайте Регионального центра обработки информации Москвы. На все интересующие вопросы ответят по телефону: +7 499 653-94-50.
Столичные выпускники показывают высокие результаты на ЕГЭ. В 2024 году Москва стала единственным регионом, где школьник набрал 400 баллов по четырем предметам. Еще 1860 человек получили максимальный балл по одному предмету, 178 — по двум, а 17 выпускников — по трем дисциплинам.
Проведение подготовительных мероприятий для успешной сдачи государственных экзаменов не только помогает учащимся достигать высоких результатов на испытаниях, но и способствует развитию их талантов, формированию навыков, которые пригодятся в будущей профессии, и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».