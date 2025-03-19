Эвакуировали 103 человек: из-за паводка в Архангельском районе Башкирии ввели режим ЧС

Для ликвидации последствий паводка привлекли 90 человек и 39 единиц техники. С помощью БПЛА удалось выяснить, что на реке Инзер образовался затор льда протяженностью около 300 метров. В настоящее время решается вопрос о возможности проведения взрывных работ для устранения затора.