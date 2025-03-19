Эвакуировали 103 человек: из-за паводка в Архангельском районе Башкирии ввели режим ЧС

Сегодня ночью, 19 марта, в Архангельском районе Башкирии ввели режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Из-за быстрого подъема уровня реки Инзер в деревне Азово вода затопила придомовые территории, что потребовало срочной эвакуации жителей. По данным на 07:30, из зоны подтопления эвакуировали 103 человека, включая 20 детей. В пункте временного размещения находятся 80 взрослых и 17 детей. Всех эвакуированных, как заверили в МЧС, обеспечили необходимым, включая горячее питание.
Для ликвидации последствий паводка привлекли 90 человек и 39 единиц техники. С помощью БПЛА удалось выяснить, что на реке Инзер образовался затор льда протяженностью около 300 метров. В настоящее время решается вопрос о возможности проведения взрывных работ для устранения затора.
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