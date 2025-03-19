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Лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году

Правила приема абитуриентов в лицей БГУ изменились.

Источник: Комсомольская правда

Лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Сообщается, что с 2025 года абитуриентам перед подачей документов нужно будет зарегистрироваться в личном кабинете, расположенном на официальном сайте лицея БГУ. Доступ к ресурсу будет открыт в период с 1 по 15 апреля.

В пресс-службе отметили, что в заявлении можно будет указать два профиля (уточнив при этом приоритетный) при условии, что одно из вступительных испытаний является общим для обоих выбранных направлений. Говорится, что оригиналы документов, в том числе и заявление, свидетельство об общем базовом образовании, медицинскую справку, подтверждение наличия льгот нужно будет принести с 12 по 15 июня в приемную комиссию Лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ.

«Вступительные экзамены пройдут с 16 июня по 5 июля», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что победители заключительного этапа республиканской олимпиады, обладатели рекомендации наблюдательного совета Национального детского технопарка поступают в лицей БГУ без экзаменов.

Тем временем Минобразования Беларуси изменило правила приема в школы и гимназии с 1 сентября.

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