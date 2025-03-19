Лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году

В пресс-службе отметили, что в заявлении можно будет указать два профиля (уточнив при этом приоритетный) при условии, что одно из вступительных испытаний является общим для обоих выбранных направлений. Говорится, что оригиналы документов, в том числе и заявление, свидетельство об общем базовом образовании, медицинскую справку, подтверждение наличия льгот нужно будет принести с 12 по 15 июня в приемную комиссию Лицея им. Ф. Э. Дзержинского БГУ.