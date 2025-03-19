Жителям Приморья компенсируют ущерб от действий тигров

Центр «Амурский тигр» компенсировал жителям Приморского края ущерб, который им нанесли тигры. Речь идет о событиях, которые произошли в 2024-м и с начала этого года. В качестве компенсации приморцам передали коров, лошадей, щенков, корма для сельхозживотных и собак. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
С февраля по декабрь 2024 года амурский тигр наведывался в окрестности поселков Раздольное и Тихое в Надеждинском районе. Там он нападал на сельскохозяйственных животных. Эти «набеги» были вынужденными. Судя по кадрам с фотоловушек, тигр почти не наступал на переднюю лапу, поэтому охотиться в диком лесу он просто не мог и нашел себе легкую добычу во дворах приморцев. Его жертвами стали жеребенок, две взрослые лошади, шесть коров и бык.
В конце 2024 года «Амурский тигр» передал владельцам лошадь и жеребенка. Еще семь коров пострадавшим передали в этом году.
Кроме этого, в Приморском крае за последние три месяца компенсировали ущерб жителям Хорольского, Ольгинского и Дальнереченского округа. Сюда тоже в качестве компенсации завезли животных, в том числе щенка бельгийской овчарки, и 4,5 тонны кормосмеси. Дрова и 40 рулонов сена завезли в Пожарский, Тернейский и Хасанский округа.
В Центре уточнили, что программа по компенсации владельцам ущерба — негосударственная, а добровольная инициатива «Амурского тигра». Реализовывать ее помогают организации-спонсоры. Ущерб возмещают даже когда вины хищника как таковой нет. Например, если владелец домашнего или сельскохозяйственного животного оставил его на самовыпасе и не укрыл на ночь в безопасном месте.
Отказывают в помощи, если установлены признаки фальсификации, мошенничества или браконьерства. А также в случае разжигания ненависти к природе и людям, которые ее охраняют.