Жителям Приморья компенсируют ущерб от действий тигров

С февраля по декабрь 2024 года амурский тигр наведывался в окрестности поселков Раздольное и Тихое в Надеждинском районе. Там он нападал на сельскохозяйственных животных. Эти «набеги» были вынужденными. Судя по кадрам с фотоловушек, тигр почти не наступал на переднюю лапу, поэтому охотиться в диком лесу он просто не мог и нашел себе легкую добычу во дворах приморцев. Его жертвами стали жеребенок, две взрослые лошади, шесть коров и бык.