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Более чем на 4% сократилось количество отравлений спиртным в Башкирии

В Башкирии на 4,65% снизилось число отравлений алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии поделился отчетом по токсикологическому мониторингу за первые два месяца текущего года. Согласно данным ведомства, в республике наблюдается снижение числа отравлений спиртосодержащей продукцией.

Коэффициент отравлений алкоголем январь и февраль 2025-го составил 4,3 случая на сто тысяч населения. Это ниже показателя за тот же период 2024-го, когда коэффициент был 4,5 на 100.

Больше всего случаев отравления зарегистрировано в Уфе (69), Стерлитамаке (17), Белорецке (16) и Октябрьском (11). Среди районов антилидерами по числу отравившихся стали Белорецкий (9) и Уфимский (6).

Основными причинами отравлений специалисты называют употребление неуточненного спирта (48,8%) и этанола (45,4%).

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