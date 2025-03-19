Более чем на 4% сократилось количество отравлений спиртным в Башкирии

Роспотребнадзор Башкирии поделился отчетом по токсикологическому мониторингу за первые два месяца текущего года. Согласно данным ведомства, в республике наблюдается снижение числа отравлений спиртосодержащей продукцией.
Коэффициент отравлений алкоголем январь и февраль 2025-го составил 4,3 случая на сто тысяч населения. Это ниже показателя за тот же период 2024-го, когда коэффициент был 4,5 на 100.
Больше всего случаев отравления зарегистрировано в Уфе (69), Стерлитамаке (17), Белорецке (16) и Октябрьском (11). Среди районов антилидерами по числу отравившихся стали Белорецкий (9) и Уфимский (6).
Основными причинами отравлений специалисты называют употребление неуточненного спирта (48,8%) и этанола (45,4%).
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