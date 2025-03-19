Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске стартовал сезон электросамокатов

Сезон стартовал раньше из-за аномально тёплой погоды.

Источник: Freepik

В Красноярске из-за аномально тёплой погоды 19 марта официально стартовал сезон электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году по-прежнему будут действовать ограничения на проезд электросамокатов в местах массового скопления горожан. Кроме того, сотрудники администрации совместно с полицейскими будут проводить регулярные рейды для выявления нарушителей скоростного режима и правил пользования техникой.

В мэрии напомним простые правила использования электросамокатов, чтобы сезон прошёл без происшествий:

  • лица без водительских прав могут управлять электросамокатом мощностью до 250 Вт;
  • на электросамокате может передвигаться только один человек;
  • пересекать проезжую часть на самокате запрещено, сначала нужно сойти с него;
  • нельзя управлять самокатом в нетрезвом состоянии;
  • дети в возрасте до 14 лет могут ездить на самокате только в сопровождении родителей;
  • на пешеходной зоне преимуществом обладают велосипедисты и пешеходы, а не водители самокатов..