В Красноярске стартовал сезон электросамокатов

В Красноярске из-за аномально тёплой погоды 19 марта официально стартовал сезон электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В этом году по-прежнему будут действовать ограничения на проезд электросамокатов в местах массового скопления горожан. Кроме того, сотрудники администрации совместно с полицейскими будут проводить регулярные рейды для выявления нарушителей скоростного режима и правил пользования техникой.
В мэрии напомним простые правила использования электросамокатов, чтобы сезон прошёл без происшествий:
- лица без водительских прав могут управлять электросамокатом мощностью до 250 Вт;
- на электросамокате может передвигаться только один человек;
- пересекать проезжую часть на самокате запрещено, сначала нужно сойти с него;
- нельзя управлять самокатом в нетрезвом состоянии;
- дети в возрасте до 14 лет могут ездить на самокате только в сопровождении родителей;
- на пешеходной зоне преимуществом обладают велосипедисты и пешеходы, а не водители самокатов..