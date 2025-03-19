В Красноярске стартовал сезон электросамокатов

В этом году по-прежнему будут действовать ограничения на проезд электросамокатов в местах массового скопления горожан. Кроме того, сотрудники администрации совместно с полицейскими будут проводить регулярные рейды для выявления нарушителей скоростного режима и правил пользования техникой.