Жителей Хабаровского края пригласили создать патриотические видеоролики

Участникам нужно записать видеоролик, герой которого читает стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне, произведение бойцов СВО или собственного сочинения. Продолжительность ролика не должна превышать одной минуты, его необходимо выложить на странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #Путьпобедителей и отметить как можно больше друзей.