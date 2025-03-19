Жителей Хабаровского края пригласили создать патриотические видеоролики

Жителей Хабаровского края приглашают к участию в видеомарафоне «Путь победителей». Для этого нужно записать и выложить в социальной сети «ВКонтакте» ролик с исполнением стихотворения, посвящённого Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Марафон — одно из программы мероприятий, которые проходят в России в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Участникам нужно записать видеоролик, герой которого читает стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне, произведение бойцов СВО или собственного сочинения. Продолжительность ролика не должна превышать одной минуты, его необходимо выложить на странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #Путьпобедителей и отметить как можно больше друзей.
Точки видеосъемки роликов будут работать в общественных местах Хабаровского края с марта по май. Записи будут транслировать на телеканалах, а также в соцсетях органов власти и популярных блогеров.
Одним из первых участие в акции принял губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, он прочитал стихотворение Константина Симонова «Родина».