УФНС проведет для омичей консультации на Дне открытых дверей

Напомним, последнюю обязаны подать физлица, получившие в 2024 году доход от продажи имущества, которое было в собственности менее установленного законом срока владения, от сдачи имущества в аренду, получившие выигрыш до 15 тысяч рублей или подарки не от близких родственников, а также доходы от зарубежных и иных источников. Кроме того, отчитаться о финансах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы и лица, занимающиеся частной практикой или получившие авторские вознаграждения. Срок подачи заявления — до 30 апреля.