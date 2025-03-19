УФНС проведет для омичей консультации на Дне открытых дверей

Завтра, 20 марта, в налоговых инспекциях Омска и Омской области пройдет День открытых дверей. Весь день, с 9:00 до 20:00, специалисты службы будут готовы ответить на вопросы омичей.
В частности, там можно будет узнать о порядке получения налоговых вычетах, декларировании доходов, подаче налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.
Напомним, последнюю обязаны подать физлица, получившие в 2024 году доход от продажи имущества, которое было в собственности менее установленного законом срока владения, от сдачи имущества в аренду, получившие выигрыш до 15 тысяч рублей или подарки не от близких родственников, а также доходы от зарубежных и иных источников. Кроме того, отчитаться о финансах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы и лица, занимающиеся частной практикой или получившие авторские вознаграждения. Срок подачи заявления — до 30 апреля.
Дни открытых дверей пройдут по следующим адресам:
— ИФНС по ЦАО г. Омска: ул. 24-ая Северная, 171А.
— Межрайонная ИФНС № 4 по Омской области: ул. Ф. Крылова, 2А.
— Межрайонная ИФНС № 8 по Омской области: ул. Суворова, 1А.
— Межрайонная ИФНС № 9 по Омской области: ул. Магистральная, 82Б.