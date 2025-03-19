Гвардии рядовой Алексей Петров из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Алексей Петров из Тулуна героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, гвардии рядовой пал во время выполнения боевого задания.
Мужчина учился в средней школе № 1, затем поступил в аграрный техникум. Он принимал активное участие в жизни Тулунского городского казачьего общества.
— В 2016 году Алексей проявил мужество, участвуя в ополчении на территории Луганской Народной Республики. За свою доблесть и отвагу он был награждён медалью ЛНР «За боевые заслуги». Это стало символом его непоколебимой воли и ответственности перед своим народом, — рассказывают в пресс-службе администрации.
«За ленточку» мужчина отправился в 2023 году, подписав контракт. Гвардии рядовой представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно). Алексея Петрова проводят в последний путь 20 марта 2025. Церемония прощания состоится в храме Покрова Божией Матери с 12:00 до 13:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Усть-Кутского района Дмитрий Колесников погиб в зоне СВО.