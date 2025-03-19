Гвардии рядовой Алексей Петров из Тулуна героически погиб в зоне СВО

— В 2016 году Алексей проявил мужество, участвуя в ополчении на территории Луганской Народной Республики. За свою доблесть и отвагу он был награждён медалью ЛНР «За боевые заслуги». Это стало символом его непоколебимой воли и ответственности перед своим народом, — рассказывают в пресс-службе администрации.