В Аше наводнение захватило новые территории

«Оказана помощь в эвакуации 170 жителям, из них 38 дети. В гостиницу “Аша” размещены 10 человек (взрослые), остальные находятся у родственников и знакомых. Проведен подворовой обход с целью уточнения обстановки», — сообщает министерство.