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В Аше наводнение захватило новые территории

МЧС сообщило новые данные о наводнении в регионе.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Из-за прохождения воды по старому руслу реки Сим подтопило новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская, сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области.

«Оказана помощь в эвакуации 170 жителям, из них 38 дети. В гостиницу “Аша” размещены 10 человек (взрослые), остальные находятся у родственников и знакомых. Проведен подворовой обход с целью уточнения обстановки», — сообщает министерство.

Всего к настоящему моменту в Аше остаются подтопленнми 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков.

Также МЧС региона сообщило, что на реке Сим в районе Аши взрывотехники минобороны ослабили лед. Ледовый затор тронулся.