В Аше наводнение захватило новые территории

Из-за прохождения воды по старому руслу реки Сим подтопило новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская, сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области.
«Оказана помощь в эвакуации 170 жителям, из них 38 дети. В гостиницу “Аша” размещены 10 человек (взрослые), остальные находятся у родственников и знакомых. Проведен подворовой обход с целью уточнения обстановки», — сообщает министерство.
Всего к настоящему моменту в Аше остаются подтопленнми 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков.
Также МЧС региона сообщило, что на реке Сим в районе Аши взрывотехники минобороны ослабили лед. Ледовый затор тронулся.