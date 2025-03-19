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В Октябрьском произошла авария с 5 авто, в котором травмы получила 11-летняя школьница

В Башкирии в пьяном массовом ДТП пострадала 11-летняя девочка.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 18 марта, в башкирском городе Октябрьском на перекрестке улиц Герцена и Девонской произошло массовое ДТП. Подробности рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Местный житель, 45-летний водитель Lexus GS, на регулируемом перекрестке врезался в стоящую на светофоре Lada Granta. От удара «Гранта» по инерции столкнулась с Lada Priora, а та в еще одну Granta. «Лексус» же, продолжив движение, влетел еще и во встречный Volkswagen Tiguan.

В результате происшествия пострадала 11-летняя пассажирка «Тигуана», она получила травмы. Медосвидетельствование водителя «Лексуса» показало, что в выдыхаемом им воздухе было 0,705 мг/л алкоголя. По факту аварии началось разбирательство.

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