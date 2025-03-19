В Октябрьском произошла авария с 5 авто, в котором травмы получила 11-летняя школьница

Местный житель, 45-летний водитель Lexus GS, на регулируемом перекрестке врезался в стоящую на светофоре Lada Granta. От удара «Гранта» по инерции столкнулась с Lada Priora, а та в еще одну Granta. «Лексус» же, продолжив движение, влетел еще и во встречный Volkswagen Tiguan.