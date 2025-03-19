В Ростове-на-Дону синоптики обещают +3 градуса и дождь со снегом

Ветер усилится до восьми метров в секунду, что создаст дополнительный дискомфорт. На дорогах возможна гололедица, а на проводах и деревьях — налипание мокрого снега. Жителям и гостям города рекомендуется быть осторожными на улицах, выбирать удобную обувь и соблюдать правила безопасности на дорогах.