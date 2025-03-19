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В Ростове-на-Дону синоптики обещают +3 градуса и дождь со снегом

Погодные сюрпризы: в Ростове-на-Дону ожидается дождь со снегом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после теплых дней вернулась зимняя погода. Синоптики рассказали, что ждет ростовчан в середине рабочей недели. Прогноз погоды опубликовали на сайте Гисметео.

19 марта в Ростове-на-Дону ожидается дождливая и холодная погода. Температура днем составит +2…+4 градусов, а ночью опустится до +1…+3 градусов. Вероятность осадков — 90%, дождь может перейти в мокрый снег.

Ветер усилится до восьми метров в секунду, что создаст дополнительный дискомфорт. На дорогах возможна гололедица, а на проводах и деревьях — налипание мокрого снега. Жителям и гостям города рекомендуется быть осторожными на улицах, выбирать удобную обувь и соблюдать правила безопасности на дорогах.