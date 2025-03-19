Самарканд примет Кубок мира по триатлону и паратриатлону — дата

За призовые места будут бороться спортсмены из более чем 20 стран. Победители гонки получат большое преимущество в завоевании рейтинговых очков для отбора на следующие Олимпийские игры.
В рамках World Triathlon Cup атлеты выступят на дистанции Standard: плавание — 1,5 км, велосипедный этап — 19 км и беговой этап — 10 км.
В World Triathlon Para Cup поборются параатлеты в различных категориях: с физическими ограничениями (PTS2−3−4−5), колясочники (PTWC) и спортсмены с нарушением зрения со своими гидами (PTVI) на дистанции Super Sprint: плавание — 750 м, велосипедный этап — 40 км и беговой этап — 5 км.
В рамках Кубка Мира также пройдет Открытый Чемпионат Узбекистана по триатлону, который соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей.
Атлеты категории AGE group также выступят на дистанции Standard.
Соревнования пройдут на территории туристического комплекса «Silk Road Samarkand».
Напомним, что Кубок мира по триатлону дебютировал в Самарканде в 2024 году, получив высочайшие оценки от международной федерации World Triathlon и множество положительных отзывов от участников и зрителей.