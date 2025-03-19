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В Уфе на улице Бехтерева за год произошло 8 провалов грунта

Местные жители сообщили, что провалы происходят около высотки рядом с сетями «Уфаводоканала».

Источник: UTV. Новости Уфы и Башкирии

В Уфе на улице Бехтерева за год произошло 8 провалов грунта. Местные жители сообщили, что провалы происходят около высотки рядом с сетями «Уфаводоканала».

Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на местную управляющую компанию, рядом с многоквартирными домами от № 10а до № 16 регулярно происходит прорыв водопроводных труб. Вода подмывает грунт, что приводит к провалам и разрушению асфальта на и так нестабильном склоне оврага.

В «Уфаводоканале» телеканалу ответили, что обвалы связаны не только с авариями, но и с естественными процессами — таянием снега и размывом почвы. Последний провал 17 марта произошел именно из-за талых вод. На предприятии заверили, что все аварии устранялись оперативно, а восстановить разрушенное из-за утечек благоустройство возле домов на улице Бехтерева, должны, когда установится стабильно теплая погода. В Уфе на улице Бехтерева за год произошло 8 провалов грунта. Местные жители сообщили, что провалы происходят около высотки рядом с сетями «Уфаводоканала».

Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на местную управляющую компанию, рядом с многоквартирными домами от № 10а до № 16 регулярно происходит прорыв водопроводных труб. Вода подмывает грунт, что приводит к провалам и разрушению асфальта на и так нестабильном склоне оврага.

В «Уфаводоканале» телеканалу ответили, что обвалы связаны не только с авариями, но и с естественными процессами — таянием снега и размывом почвы. Последний провал 17 марта произошел именно из-за талых вод. На предприятии заверили, что все аварии устранялись оперативно, а восстановить разрушенное из-за утечек благоустройство возле домов на улице Бехтерева, должны, когда установится стабильно теплая погода.