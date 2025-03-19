Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за отключения света на оживлённых перекрёстках во Владивостоке не работают светофоры

Водителей призывают быть внимательнее.

Источник: PrimaMedia.ru

В связи с отключением электроэнергии во Владивостоке временно перестали работать светофоры на нескольких важных перекрёстках, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЦОДД.

В список адресов вошли:

Перекрёсток улиц Светланская и Шефнера; улица Светланская, 112 (в районе остановки «Гайдамак»); улица Светланская, 209; перекрёсток улиц Луговая и Горная; перекрёсток улиц Луговая и Карская; улица Фадеева, 1; улица Шепеткова, 8а; улица Спортивная, 6; улица Спортивная, 12.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными при пересечении этих участков. Работа светофоров восстановится после подачи электроэнергии.