Из-за отключения света на оживлённых перекрёстках во Владивостоке не работают светофоры

В связи с отключением электроэнергии во Владивостоке временно перестали работать светофоры на нескольких важных перекрёстках, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЦОДД.
В список адресов вошли:
Перекрёсток улиц Светланская и Шефнера; улица Светланская, 112 (в районе остановки «Гайдамак»); улица Светланская, 209; перекрёсток улиц Луговая и Горная; перекрёсток улиц Луговая и Карская; улица Фадеева, 1; улица Шепеткова, 8а; улица Спортивная, 6; улица Спортивная, 12.
Водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными при пересечении этих участков. Работа светофоров восстановится после подачи электроэнергии.