Перерасчёт за электричество завершён для сотен жителей Приморья

Работа по перерасчёту за электричество в Приморье продолжается в ускоренном темпе в соответствии с поручением губернатора Олега Кожемяко. На данный момент соответствующую процедуру провели для 690 человек, ранее попавших под действие новых диапазонов тарифов на электроэнергию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
«На сегодняшний день за процедурой перерасчёта обратились 1207 приморцев. Из них уже для 690 человек перерасчёт уже выполнили», — сообщили в ПАО «ДЭК».
Напомним, для того чтобы получить перерасчёт, необходимо предоставить соответствующие документы: технический паспорт или проект жилого помещения с указанием электроотопления и документы технического учёта или паспорт на электроустановку.
Также, со слов министра энергетики и газоснабжения края Елены Шиш, стало известно, что с марта по май жителям не будут насчитываться пени.
Напомним, январские квитанции потрясли часть жителей Приморья — для некоторых из них плата за электричество выросла в два раза. С 1 января 2025 года в России начали действовать новые диапазоны потребления электроэнергии для населения. Позднее губернатор Приморья Олег Кожемяко направил в федеральные ведомства инициативу о пересмотре тарифной политики на электроэнергию. А затем и вовсе потребовал от ПАО «ДЭК» оперативно решить вопросы, связанные с новыми тарифными диапазонами.