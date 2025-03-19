Перерасчёт за электричество завершён для сотен жителей Приморья

Напомним, январские квитанции потрясли часть жителей Приморья — для некоторых из них плата за электричество выросла в два раза. С 1 января 2025 года в России начали действовать новые диапазоны потребления электроэнергии для населения. Позднее губернатор Приморья Олег Кожемяко направил в федеральные ведомства инициативу о пересмотре тарифной политики на электроэнергию. А затем и вовсе потребовал от ПАО «ДЭК» оперативно решить вопросы, связанные с новыми тарифными диапазонами.