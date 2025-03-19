Потепление климата повышает риски новых видов болезней среди северных оленей

По данным ученых, среднегодовая температура воздуха в Якутии выросла на три градуса в период с 1966 по 2023 годы. Исследователи отмечают, что в связи с глобальным потеплением в последние десятилетия участились аномалии различных климатических параметров. В Якутии это проявляется в таких метеорологических элементах, как температура воздуха, атмосферные осадки, снежный покров.