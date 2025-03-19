Потепление климата повышает риски новых видов болезней среди северных оленей

ЯКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Потепление климата повышает риски инфицирования и распространения среди северных домашних оленей ранее не встречавшихся заболеваний. Об этом сообщил главный научный сотрудник Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, доктор ветеринарных наук Николай Винокуров, выступая на круглом столе IV Съезда оленеводов Республики Саха (Якутия).
По данным ученых, среднегодовая температура воздуха в Якутии выросла на три градуса в период с 1966 по 2023 годы. Исследователи отмечают, что в связи с глобальным потеплением в последние десятилетия участились аномалии различных климатических параметров. В Якутии это проявляется в таких метеорологических элементах, как температура воздуха, атмосферные осадки, снежный покров.
«Изменения климата в сторону потепления сказываются на продвижении ареала распространения иксодовых таежных клещей на север, такой случай зафиксирован в Верхоянском районе. Потепление может привести к возможности инфицирования и распространения ранее не встречавшихся заболеваний у животных, таких как пироплазмоз, птичий грипп, лейкоз, дирофиляриоз и другие. Необходимо расширить проводимые исследования по комплексному мониторингу северных территорий», — отметил Винокуров.
Он уточнил, что начиная с 2008 года в таежной зоне Якутии периодически регистрируются пироплазмозы оленей. «Это протозойное заболевание северных оленей, которое сопровождается лихорадкой, анемией, желтушностью слизистых оболочек, утратой продуктивности и работоспособности, а при несвоевременном лечении — гибелью животных», — добавил он.
Ученый уточнил, что переносчиками заболевания являются инфицированные клещи и животные. В числе новых заболеваний среди оленей он выделил инфекционный ринотрахеит и лептоспироз.
IV Съезд оленеводов Республики Саха (Якутия) проходит в Якутске 18−21 марта, он собрал свыше 250 участников — делегатов из оленеводческих районов Якутии, регионов РФ, Китая и Монголии. Съезд организован отраслевым союзом оленеводов республики и региональным Минсельхозом при поддержке организаций Якутска и промышленных предприятий, работающих на территории Якутии. Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства является подразделением Федерального исследовательского центра (ФИЦ) «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН».