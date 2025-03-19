В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине

ВЛАДИВОСТОК, 19 мар — РИА Новости. Сотрудники ГИМС МЧС России в Приморье спасли на берегу бухты Шамора во Владивостоке обессиленного детеныша ларги, который несколько дней дрейфовал на льдине, сообщает региональный главк МЧС РФ.
«Сотрудники МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье. Белька нашли на берегу Шаморы. Морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Обессиленного детеныша ларги выбросило на побережье», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИМС МЧС России укрыли малыша теплым одеялом, связались с реабилитационным центром для морских животных и до прибытия специалистов ухаживали за детенышем.
«Сейчас с ним все в порядке, он находится под наблюдением профессионалов, которые помогут ему восстановиться», — отмечают спасатели.
Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в регионе работает центр реабилитации для морских млекопитающих «Тюлень», он находится в поселке Тавричанка. Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона — с конца зимы — специалисты «Тюленя» спасают около 20 ларг. Пятого марта центр сообщал о первом найденыше этого года — покусанный собаками тюлень был спасен со льдины в акватории Владивостока.