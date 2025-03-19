В Приморье спасли детеныша ларги, дрейфовавшего на льдине

Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в регионе работает центр реабилитации для морских млекопитающих «Тюлень», он находится в поселке Тавричанка. Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона — с конца зимы — специалисты «Тюленя» спасают около 20 ларг. Пятого марта центр сообщал о первом найденыше этого года — покусанный собаками тюлень был спасен со льдины в акватории Владивостока.