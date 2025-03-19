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Дешевле на 50% станут ж/д билеты для некоторых казахстанцев

Ж/д билеты с 50%-ной скидкой смогут купить лица, сопровождающие людей с особыми потребностями. Об этом заявило министерство транспорта Казахстана, передает NUR.KZ.

Источник: Министерство транспорта РК

Транспортное ведомство предложило внести ряд изменений в правила перевозок пассажиров, которые расширяют льготы для людей с особыми потребностями и их сопровождающих.

В частности, предлагается предоставить 50% скидку на ж/д билеты лицам, сопровождающим граждан I и II группы инвалидности, а также людям, сопровождающим детей с особыми потребностями.

Также в Минтранспорта добавили, что теперь человеку с особыми потребностями нет необходимости предъявлять подтверждающие документы и справки из медицинских учреждений при посадке на ж/д пассажирский поезд.

«Профильное ведомство упростит процедуру подтверждения. Из пункта 44 Правил перевозок пассажиров исключается требование предоставления подтверждающих справок и документов. Информация будет автоматически проверяться через специальную базу данных. Это мера направлена на защиту прав лиц с особыми потребностями», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что в настоящее время данные изменения находятся на стадии утверждения.

Ожидается, что новые правила вступят в силу во втором полугодии 2025 года.

По информации министерства, на сегодняшний день действует 50% льготная скидка для граждан с особыми потребностями всех групп на проезд по социально значимым маршрутам.