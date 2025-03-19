В городе в Челябинской области из-за паводка эвакуировали 275 человек

В министерстве общественной безопасности региона уточнили, что заторы выше по течению сохраняются. Принимаются меры, чтобы снизить уровень воды в реке. Сегодня будут обследованы участки выше по течению.
Сегодня ночью подтопило новые территории в городе в районе улиц: Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская. Всего подтоплено 95 частных жилых и 173 садовых домов, а также 329 приусадебных участков. Эвакуировано 275 человек, в том числе 68 детей. В пункте временного размещения находятся 10 человек, остальные — у родственников и знакомых.
Напомним, за последние сутки на юге области и в горнозаводской части региона обострилась паводковая ситуация. Самая сложная ситуация в Аше. Сначала в городе подтопило 31 приусадебный участок на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. Жителей с подтопленных улиц эвакуировали. После разрушения затора на реке Сим начал снижаться уровень воды. Однако образовался новый затор, ниже по течению, в районе улицы Уфимская. Уровень воды поднялся, в результате подтопило 57 приусадебных участков в СНТ № 5. В домах постоянно проживали 35 человек, в том числе 10 детей. Их эвакуировали.