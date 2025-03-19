Ветераны ВОВ в Хабаровском крае получат единовременные выплаты

В Хабаровском крае в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участники войны, инвалиды, их вдовы, а также граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, получат единовременные выплаты в размере 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма получат по 55 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации министерства социальной защиты края, ветеранам или их близким не нужно обращаться с заявлением для получения средств. Все выплаты будут назначены автоматически Социальным Фондом России на основе имеющихся данных. Перевод средств будет произведен до празднования Дня Победы, как указал Президент РФ Владимир Путин.
В дополнение к федеральной выплате, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, предусмотрена также региональная поддержка. Региональная выплата будет составлять от 2 до 100 тысяч рублей в зависимости от льготной категории ветеранов, на что из краевого бюджета выделено 90,5 млн рублей. Как и федеральные выплаты, они будут произведены центрами социальной поддержки населения без необходимости подачи заявлений. Региональные выплаты запланированы на апрель 2025 года.
На сегодняшний день в Хабаровском крае проживает 695 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 46 — участники войны, 573 — труженики тыла, 48 — несовершеннолетние узники концлагерей, а также 24 жителя блокадного Ленинграда. Все они получают всестороннюю поддержку от региона.
«В регионе ветеранам Великой Отечественной войны доступен комплексный перечень мер социальной поддержки, включая выплаты, льготы и социальную помощь. Мы обеспечиваем компенсацию расходов на проезд пригородным транспортом, выплаты на газификацию домов, а также возможность получить компенсацию до 250 тысяч рублей на ремонт домовладений. Одиноко проживающие ветераны и супружеские пары могут получить до 100 тысяч рублей на ремонт частного дома, а также до 50 тысяч рублей на ремонт квартиры», — отметил министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев.
Кроме того, ветераны могут заказать бесплатное обслуживание на дому, включая помощь в уборке, покупке продуктов или лекарств. Для участников и инвалидов войны, а также членов семей погибших (умерших) участников войны предусмотрены единовременные выплаты на приобретение жилья. Для этого необходимо встать на учет в министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровском крае запланированы мероприятия для поздравления ветеранов. В 2025 году юбилей отметят 138 ветеранов, из которых 47 — возрастных, им исполнилось 100 лет и более. Также в муниципальных районах и округах края будут организованы поздравления ветеранов по месту их жительства.