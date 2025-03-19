Ветераны ВОВ в Хабаровском крае получат единовременные выплаты

В дополнение к федеральной выплате, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, предусмотрена также региональная поддержка. Региональная выплата будет составлять от 2 до 100 тысяч рублей в зависимости от льготной категории ветеранов, на что из краевого бюджета выделено 90,5 млн рублей. Как и федеральные выплаты, они будут произведены центрами социальной поддержки населения без необходимости подачи заявлений. Региональные выплаты запланированы на апрель 2025 года.