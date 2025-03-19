Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главного тренера «Автомобилиста» наградят знаком отличия

Главного тренера «Автомобилиста» Николая Заварухина наградят знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 1 степени.

Данное решение принял губернатор Евгений Куйвашев.

Указ подписан 18 марта, когда Николаю Заварухину исполнилось 50 лет. Торжественная церемония награждения пройдет позже.

Евгений Куйвашев поздравил Николая Заварухина с 50-летием, поблагодарил за развитие клуба.

«МК-Урал» ранее писал, что президент России Владимир Путин присвоил государственные награды выдающимся свердловчанам. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден первый вице-президент Московского представительства АО «РМК» Олег Сиенко.