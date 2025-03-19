Главного тренера «Автомобилиста» наградят знаком отличия

Данное решение принял губернатор Евгений Куйвашев.
Указ подписан 18 марта, когда Николаю Заварухину исполнилось 50 лет. Торжественная церемония награждения пройдет позже.
Евгений Куйвашев поздравил Николая Заварухина с 50-летием, поблагодарил за развитие клуба.
«МК-Урал» ранее писал, что президент России Владимир Путин присвоил государственные награды выдающимся свердловчанам. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден первый вице-президент Московского представительства АО «РМК» Олег Сиенко.