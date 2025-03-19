Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области обсуждают сохранение аптек в селах

Поступило предложение использоваться опыт других регионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье идет работа над улучшением качества обеспечения жителей региона лекарствами и медицинскими изделиями. Как сообщили КП-Иркутск в Законодательном Собрании Иркутской области, общественный совет должен подготовить различные рекомендации и предложения.

— Необходимо обратиться к этой теме, так как есть определенные проблемы, среди которых не отлаженная логистика, нехватка профессиональных кадров, трудности с планированием и проведением закупок лекарств, — рассказал председателем Общественного совета при ЗС Алексей Соболь.

Еще одна немаловажная проблема — отсутствие аптек в отдаленных территориях. Чтобы как-то решить данный вопрос, поступило предложение использоваться опыт других регионов. Например, использовать льготы для тех аптек, которые готовы продолжить работу в селах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что служба ветеринарии Иркутской области просит не заказывать ветпрепараты на маркетплейсах.