В Иркутской области обсуждают сохранение аптек в селах

— Необходимо обратиться к этой теме, так как есть определенные проблемы, среди которых не отлаженная логистика, нехватка профессиональных кадров, трудности с планированием и проведением закупок лекарств, — рассказал председателем Общественного совета при ЗС Алексей Соболь.