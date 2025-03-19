В Иркутской области обсуждают сохранение аптек в селах

В Приангарье идет работа над улучшением качества обеспечения жителей региона лекарствами и медицинскими изделиями. Как сообщили КП-Иркутск в Законодательном Собрании Иркутской области, общественный совет должен подготовить различные рекомендации и предложения.
— Необходимо обратиться к этой теме, так как есть определенные проблемы, среди которых не отлаженная логистика, нехватка профессиональных кадров, трудности с планированием и проведением закупок лекарств, — рассказал председателем Общественного совета при ЗС Алексей Соболь.
Еще одна немаловажная проблема — отсутствие аптек в отдаленных территориях. Чтобы как-то решить данный вопрос, поступило предложение использоваться опыт других регионов. Например, использовать льготы для тех аптек, которые готовы продолжить работу в селах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что служба ветеринарии Иркутской области просит не заказывать ветпрепараты на маркетплейсах.