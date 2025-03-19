Мингорисполком опроверг требования к педагогам отчитываться о поездках за рубеж. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко.
Сообщается, что в деструктивных ресурсах распространяется информация о том, что педагоги, которые планируют выезд за границу, должны отчитаться об этом письменно и указать, когда именно, куда и на какое время планируется поездка.
Борисенко опровергла подобные требования и подчеркнула, что никто не ограничивал право учителей на передвижение:
— Информация о требовании предоставлять отчеты о зарубежных поездках является вымышленной и направлена на дискредитацию системы образования и государственной власти, — заявила первый замглавы комитета по образованию Мингорисполкома.
Кстати, новый электронный дневник будет введен в школах Беларуси.
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