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Мингорисполком опроверг требования к педагогам отчитываться о поездках за рубеж

Мингорисполком опроверг требования, что педагоги должны отчитываться о поездках за границу.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком опроверг требования к педагогам отчитываться о поездках за рубеж. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко.

Сообщается, что в деструктивных ресурсах распространяется информация о том, что педагоги, которые планируют выезд за границу, должны отчитаться об этом письменно и указать, когда именно, куда и на какое время планируется поездка.

Борисенко опровергла подобные требования и подчеркнула, что никто не ограничивал право учителей на передвижение:

— Информация о требовании предоставлять отчеты о зарубежных поездках является вымышленной и направлена на дискредитацию системы образования и государственной власти, — заявила первый замглавы комитета по образованию Мингорисполкома.

Кстати, новый электронный дневник будет введен в школах Беларуси.

Ранее мы писали, что лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году.

Тем временем комитет по образованию отреагировал на холодную еду в школьной столовой Минска.