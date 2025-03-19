19 марта в России отмечают День подводника

Вскоре «Дельфин» дополнили другие подводные лодки, как отечественной разработки, так и зарубежной. Они были больше, быстрее, надежнее и лучше «Дельфина», но в целом были примерно такими же кораблями. При совсем честном взгляде можно сказать, что основные черты подлодок не изменились вплоть до самого конца Второй мировой войны, когда появилась немецкая субмарина типа XXI, которая могла вообще не всплывать во время похода. Поэтому хоть «Дельфин» и был примитивен, члены его экипажа были первыми русскими подводниками. Характерными для подводного флота были и особенности службы, вроде жизни в крошечном замкнутом пространстве с необходимостью спать среди машинных агрегатов и питаться разогретыми на плитке консервами.