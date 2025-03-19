Башстат назвал четыре товара, цены на которые ощутимо упали с начала года

В Башкирии с начала 2025 года заметно упали цены на некоторые товары. Согласно свежему отчету Башстата, лидером по снижению стоимости стали апельсины — за месяц они подешевели на целых 14,14%. Теперь килограмм этих солнечных фруктов можно купить в среднем за 146,96 рубля.
На втором месте по снижению цен оказалась гречка-ядрица. Крупа подешевела на 3,96%, и теперь ее можно приобрести в среднем за 50,29 рубля за килограмм.
Третье место заняли куриные яйца, которые стали доступнее на 3,09%. Теперь десяток яиц обойдется в среднем в 95,77 рубля.
Также в списке подешевевших продуктов оказался шлифованный рис. Его стоимость снизилась на 2,5%, и теперь килограмм можно купить за 108,99 рубля.
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