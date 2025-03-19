Башстат назвал четыре товара, цены на которые ощутимо упали с начала года

В Башкирии с начала 2025 года заметно упали цены на некоторые товары. Согласно свежему отчету Башстата, лидером по снижению стоимости стали апельсины — за месяц они подешевели на целых 14,14%. Теперь килограмм этих солнечных фруктов можно купить в среднем за 146,96 рубля.