Синоптики пообещали омичам дожди и до +10 градусов 20 марта

Завтра в Омской области ожидается по-весеннему теплая погода, осадки пройдут лишь местами. Максимальная температура воздуха составит +10 градусов. О том, какая будет погода в Омске 20 марта 2025, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Температура воздуха в ночные часы будет в пределах от −1 до +4 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −6 градусов. Местами по области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный со скоростью 5−10 м/с.
Днем термометр покажет от +5 до +10 градусов. В отдельных районах будет около 0 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся местами. Ветер северо-западный со скоростью 5−10 м/с.
Синоптики предупреждают, что местами по области в течение суток возможны туманы и гололедица на дорогах.
В пятницу, 21 марта, в Омской области ожидается похолодание. Температура воздуха днем не превысит +3 градусов.