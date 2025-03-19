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Синоптики пообещали омичам дожди и до +10 градусов 20 марта

В отдельных районах днем может быть около 0 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в Омской области ожидается по-весеннему теплая погода, осадки пройдут лишь местами. Максимальная температура воздуха составит +10 градусов. О том, какая будет погода в Омске 20 марта 2025, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Температура воздуха в ночные часы будет в пределах от −1 до +4 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −6 градусов. Местами по области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный со скоростью 5−10 м/с.

Днем термометр покажет от +5 до +10 градусов. В отдельных районах будет около 0 градусов. Осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся местами. Ветер северо-западный со скоростью 5−10 м/с.

Синоптики предупреждают, что местами по области в течение суток возможны туманы и гололедица на дорогах.

В пятницу, 21 марта, в Омской области ожидается похолодание. Температура воздуха днем не превысит +3 градусов.