Синоптики пообещали омичам дожди и до +10 градусов 20 марта

Температура воздуха в ночные часы будет в пределах от −1 до +4 градусов. При прояснении столбик термометра может опуститься до −6 градусов. Местами по области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный со скоростью 5−10 м/с.