Когда в Алматы отключат отопление, рассказали в акимате

«Отопительный сезон в городе Алматы завершается согласно Правилам подготовки и прохождения отопительного сезона по постановлению городского акимата при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более +8⁰ и выше в течение пяти суток», — рассказали в акимате.
В горадминистрации добавили, что параметры теплоносителя задаются с учетом среднесуточной температурой наружного воздуха.
«В каждом доме установлен тепловой пункт (на балансе потребителя), где теплоснабжение регулируется сотрудниками КСК, ОСИ», — сообщили в пресс-службе акимата.