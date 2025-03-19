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Когда в Алматы отключат отопление, рассказали в акимате

Жители многоквартирных домов в Алматы жалуются на жару в помещении. В акимате города рассказали, когда в городе завершится отопительный сезон в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: pixabay.com

«Отопительный сезон в городе Алматы завершается согласно Правилам подготовки и прохождения отопительного сезона по постановлению городского акимата при достижении устойчивой среднесуточной температуры наружного воздуха более +8⁰ и выше в течение пяти суток», — рассказали в акимате.

В горадминистрации добавили, что параметры теплоносителя задаются с учетом среднесуточной температурой наружного воздуха.

«В каждом доме установлен тепловой пункт (на балансе потребителя), где теплоснабжение регулируется сотрудниками КСК, ОСИ», — сообщили в пресс-службе акимата.