Трёхмесячный ребёнок оказался в числе отравившихся детей в Жамбылской области

Между тем, количество пострадавших увеличилось до 15-ти человек. Днем ранее сообщали о десяти пострадавших.
В настоящее время 14 детей и 1 взрослый находятся в больнице, 9 детей получают лечение на дому. Среди госпитализированных 10 воспитанников ясли-сада, трехмесячный ребенок, 3 учеников школ.
Одного ребенка доставили в Тараз для всестороннего обследования и дальнейшего лечения.
Аким Ербол Карашукеев навестил детей в больнице и затем провел экстренное совещание по данному поводу. Он подчеркнул, что ситуация будет на его личном личном контроле и предупредил о привлечении к ответственности виновных лиц.
Напомним, 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили дети из села Мерке. Информация об этом распространилась в социальных сетях, позже акимат дал официальный комментарий.