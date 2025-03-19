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Трёхмесячный ребёнок оказался в числе отравившихся детей в Жамбылской области

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. Среди поступивших в больницу воспитанников частного ясли-сада в Жамбылской области оказался трехмесячный ребенок, сообщает акимат региона.

Источник: Акимат Жамбылской области

Между тем, количество пострадавших увеличилось до 15-ти человек. Днем ранее сообщали о десяти пострадавших.

В настоящее время 14 детей и 1 взрослый находятся в больнице, 9 детей получают лечение на дому. Среди госпитализированных 10 воспитанников ясли-сада, трехмесячный ребенок, 3 учеников школ.

сообщает акимат

Одного ребенка доставили в Тараз для всестороннего обследования и дальнейшего лечения.

Аким Ербол Карашукеев навестил детей в больнице и затем провел экстренное совещание по данному поводу. Он подчеркнул, что ситуация будет на его личном личном контроле и предупредил о привлечении к ответственности виновных лиц.

Напомним, 17 марта 2025 года в инфекционное отделение Меркенской районной больницы поступили дети из села Мерке. Информация об этом распространилась в социальных сетях, позже акимат дал официальный комментарий.