По поручению губернатора Хоценко почти триста омичей получат субсидии на газификацию

Напомним, программа социальной догазификации стартовала в апреле 2021 года и реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. На территории региона ее исполнение находится на постоянном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Отметим, что только в прошлом году, благодаря реализации программы, к природному газу в Омской области было подключено 6 553 индивидуальных жилых домов.