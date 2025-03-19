По поручению губернатора Хоценко почти триста омичей получат субсидии на газификацию

В этом году Омской области будет выделено 28, 7 млн рублей на реализацию программы социальной догазификации по подключению домовладений к природному газу. Финансирование будет производиться из федерального и регионального бюджетов. Вложения составят 25,5 млн рублей соответственно.
Эти средства будут направлены на предоставление льготным категориям граждан субсидий на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение необходимых для догазификации работ на их земельных участках. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 287 льготников, договоры будут заключены между физическими лицами и газораспределительными организациями.
Правом на получение субсидий по программе социальной догазификации смогут воспользоваться участники специальной военной операции и члены их семей, многодетные семьи, инвалиды I группы, лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, и другие категории граждан. Для получения субсидии жители Омской области могут обратиться в МФЦ по месту нахождения жилья.
Напомним, программа социальной догазификации стартовала в апреле 2021 года и реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. На территории региона ее исполнение находится на постоянном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Отметим, что только в прошлом году, благодаря реализации программы, к природному газу в Омской области было подключено 6 553 индивидуальных жилых домов.