В Хабаровске началась подготовка к военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны»

Смотр военных оркестров уже в тринадцатый раз порадует гостей как современными композициями, так и знаменитыми военными маршами, сообщает ИА AmurMedia.
Сольные концерты оркестров пройдут в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа и краевом Дворце Дружбы «Русь». Второй год подряд одной из площадок становится Хабаровская краевая филармония.
Открытые выступления оркестров состоятся в парках «Динамо», им. Н. Н. Муравьёва-Амурского, им. Ю. А. Гагарина и на Комсомольской площади. Главные дефиле-представления развернутся на площади Славы и в «Платинум Арене».
Среди звездных участников фестиваля этого года — Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени В. М. Халилова и Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ (Москва), Военный оркестр штаба Центрального военного округа (Екатеринбург), Военный оркестр штаба Ленинградского военного округа (Санкт-Петербург), Военный оркестр штаба Восточного военного округа и Военный оркестр Восточного округа войск национальной гвардии РФ (Хабаровск) и Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток).
Особенным гостем фестиваля в 2025 году станет заслуженный коллектив Республики Беларусь — образцово-показательный оркестр внутренних войск министерства внутренних дел.
Как напоминает пресс-служба Восточного военного округа, фестиваль «Амурские волны» проводится с 2012 года по инициативе генерал-лейтенанта Валерия Халилова, начальника военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство обороны России, правительство Хабаровского края и администрация Хабаровска. В прошлом году своими выступлениями порадовали жителей и гостей края более 600 военных музыкантов. Мероприятие посетили около 55 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции посмотрели свыше 25 тысяч человек.