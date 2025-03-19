В Хабаровске началась подготовка к военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны»

Как напоминает пресс-служба Восточного военного округа, фестиваль «Амурские волны» проводится с 2012 года по инициативе генерал-лейтенанта Валерия Халилова, начальника военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации. Организаторами мероприятия выступают Министерство обороны России, правительство Хабаровского края и администрация Хабаровска. В прошлом году своими выступлениями порадовали жителей и гостей края более 600 военных музыкантов. Мероприятие посетили около 55 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции посмотрели свыше 25 тысяч человек.