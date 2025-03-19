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Китайский человекоподобный робот впервые совершил боковое сальто

Акробатический трюк совершила модель Yushu G1.

ШАНХАЙ, 19 марта. /ТАСС/. Человекоподобный робот китайской компании Unitree Robotics стал первым роботом, совершившим боковое сальто. Разработчик опубликовал видео в своих аккаунтах в китайских соцсетях.

Акробатический трюк совершил робот Yushu G1. Машина сохранила равновесие после выполнения бокового сальто.

Ранее модель Yushu H1 совершила сальто на месте.

Компания Unitree Robotics основана в 2016 году, ее штаб-квартира находится в Ханчжоу.

Китай активно развивается в области робототехники. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года число предприятий в индустрии интеллектуальных роботов в Китае превысило 451 тыс. Их общий уставной капитал составил 6,44 трлн юаней (около $900 млрд.). Число предприятий выросло на 200% с конца 2020 года, что отражает стремительный рост этого сектора экономики.