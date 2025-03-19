Китайский человекоподобный робот впервые совершил боковое сальто

Китай активно развивается в области робототехники. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года число предприятий в индустрии интеллектуальных роботов в Китае превысило 451 тыс. Их общий уставной капитал составил 6,44 трлн юаней (около $900 млрд.). Число предприятий выросло на 200% с конца 2020 года, что отражает стремительный рост этого сектора экономики.